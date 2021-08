Mindenkit foglalkoztat a kérdés, meddig lesz a Földön élet, és mikor hal ki az emberiség. Nos, egy tudós most erre adott választ.

Vannak kérdések, amelyekre talán sosem kapunk választ. Ilyen a dínók létezése, illetve azok kihalása, vagy a világvége is, amit már annyiszor megjósoltak. Sokakat foglalkoztat a kérdés, vajon létezhet-e más bolygón is civilizáció, vannak-e földönkívüliek, no meg persze az, mégis meddig mikor fog megszületni az utolsó ember?

Nos, több elmélet született már ezekkel kapcsolatban, ezúttal pedig az egyik leghíresebb tudós filozófus válaszolta meg a sokakat foglalkoztató kérdést, és elárulta, szerinte mikor születik majd az utolsó ember a Földön.

John Andrew Leslie 11120-ra, azaz az Úr tizenegyezerszázhuszadik évére jósolja az utolsó földlakó születését. A számot pedig egy matematius, Thomas Bayes bonyolult valószínűségi elméletére, illetve empirikus felvetésekre alapozza

John Andrew Leslie egyébként "Doomsday Argument" néven jelentette meg az utolsó ember születéséről szóló elméletét, a számítás lényege, hogy ezidáig 60 milliárd ember született a Földön, a maximum pedig 12000 milliárd lesz. Emellett azt feltételezi, hogy 10 milliárd lesz az a szám, amelyben maximalizálódik bolygónk lakossága.