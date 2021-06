A tudósok mindig is törekedtek arra, hogy bizonyítékokat találjanak a földönkívüliek létezésére és kommunikáljanak is velük. Ezeket a kutatásokat nagyrészt a SETI intézet végezte, de ők nem jártak sikerrel. Erre most rátennének erre egy lapáttal, a tudósok egy csoportja ugyanis üzeneteket szeretne küldeni a világűrbe, hogy felvegyék a kapcsolatot a földönkívüliekkel - írja a Washington Post.

Az idegenek valószínűleg sokkal fejlettebb technikával rendelkeznek, mint mi, ennek pedig egyszerű oka van: a naprendszer legtöbb csillaga sokkal idősebb, mint a nap. Ha vannak civilizációk más bolygókon is, akkor galaxisunkban sok civilizációnak kell lennie, melyek évmilliókkal fejlettebbnek, mint a sajátunk.

Mark Buchanan szerint azonban megvan az a veszélye annak, ha sikerül kapcsolatba lépni a földönkívüliekkel, ugyanis megtámadhatnak minket és elpusztíthatják az emberiséget. Ugyanakkor egyes tudósok szerint, ezt már rég megtehették volna. Szerintük a nem cselekvésnek most sokkal nagyobb a veszélye, világunk ugyanis számos fenyegetéssel néz szembe, beleértve a globális felmelegedést és a környezet destabilizálását is. Lehetséges, hogy a jóval fejlettebb civilizációk már szembesültek ezekkel a kérdésekkel és megoldásokat találtak. Így ha nem küldünk jeleket, azt kockáztatjuk, hogy megfosztjuk magunkat azoktól az útmutatásoktól, melyek segíthetnek a civilizációnk fenntartásában.