A 2010-es Felhangolva (Get Him to the Greek) című filmben Russel Brand részt vesz egy durva buliban, ahol bizony forró csókot vált egy hosszú, barnahajú színésznővel. Russel állítja, hogy ő nem más, mint Meghan Markle.

Tény, hogy a film stáblistáján az egykori színésznő is szerepel, de a videót látva nekünk kétségeink támadtak, hogy valóban Harry herceg feleségét látjuk-e.

Nézd meg, és szavazz! Az ominózus jelenet 1:03-tól látható.