A műkereskedő házaspár luxuskörülmények között él, hiszen Amerikában és Magyarországon is több hatalmas villa van a birtokukban. Most pedig elérkezettnek látják az időt egy európai kastély megvásárlására.

Jelenleg is aktívan bújják az ingatlanhirdetéseket Polgár Tündéék. Tünde és Árpád a világ több pontján háztulajdonosok, figyelmük azonban nem lankad: jó befektetési lehetőségek után kutatnak.

"Szeretnénk találni egy kis kastélyt az öreg kontinensünk egyik szép részén. Az ideális az lenne, ha egy részében éldegélhetnénk öreg éveinkben, egy másikban pedig nyolc-tíz szobás hotelt alakíthatnánk ki. Látom magam előtt, ahogy főzőtanfolyamokat tartunk a vendégeknek, de ha nincs kedvünk találkozni velük, akkor csak a saját lakrészünkben lennénk. Olyasmire gondolok, ahogy Kordáéknál is van: ideális jut is-marad is szituáció" – mondta a Borsnak Polgár Tünde.

"1-2 millió euró a maximum, amit rááldoznánk, de sok függ az ingatlan állapotától is. ltalában szívesebben veszünk olyan házakat, amiket mi magunk újítunk fel, hiszen így a saját ízlésünkre alakíthatjuk és a legtöbb esetben spórolunk is a munkálatokon. Bárhol járunk a nagyvilágban, mindig körbenézünk az ingatlanpiacon. Már többször volt szerencsénk, az amerikai otthonunkat is egy nyaralás során fedeztük fel. Emlékszem, véletlenül tévedtem be egy építkezésre, amikor megláttam egy álomszép üresen álló házat. Megéreztem, hogy nekünk oda kell költöznünk! Napokat töltöttem az internetet bújva, hogy kiderítsem, mikor fogják a piacra dobni és végül szerencsém lett" – árulta el Tünde, aki abban bízik, hogy rátalálnak a kastélyra.