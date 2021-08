A 19 éves Virág egy évvel ezelőtt határozta el, hogy fogyókúrába kezd. A lány tavasszal 20 kilótól szabadult meg, és mára plusz 10 kiló súlyfeleslegnek is búcsút intett. A testmozgást is beiktatta az életébe, így nővére, Evelin után ő is bombaformába került.

Virág egy napja töltötte fel ezt a fótót, ahol jól látszik a kemény munka eredménye. Korábban nehéz lett volna őt haspólóban elképzelni, most pedig büszkén pózolhat ebben a ruhadaraban.

Nemrégiben az összes Gáspár lány bikinire vetkőzött: élvezik, hogy nem kell rejtegetniük magunkat.