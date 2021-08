Hatalmas életutat járt be az EDDA Művek frontembere. Idén nyáron töltötte a 70. életévét, és még mindig kirobbanó formában van.

Pataky Attila július 2-án ünnepelte a 70. születésnapját, elmondása szerint cseppet sincs elkeseredve a kora miatt. Remek formában van, végre újra koncertezik és pozitívan tekint a jövőbe. Igyekszik egyensúlyban és a jelenben élni.

Nyilván, tökéletes ember nem létezik, ám az élet lehetővé teszi, hogy a hibáinkból tanulva napról napra jobbak legyünk. Ennek a tapasztalati utazásnak köszönhető az is, hogy Attila megtanulta kiszűrni az életéből a negatív energiákat, melynek köszönhetően elkoptak mellőle a rosszindulatú emberek is.

"Körül vagyok véve szeretettel és szerelemmel. Ha hagyják, az élet egy csoda, játék és ajándék. Ebbe nem fér már bele nekem a negativitás és a rosszindulat" - nyilatkozta korábban az Edda frontembere.

Pataky Attila immáron 12 éve él boldogan feleségével, Orsival, akivel szerelmük az évek múlásával csak még erősebb lett. Attila nagyon figyelmes férj, bár fontosnak tartja, hogy a másik számára megadja a kellő szabadságot, mindig odafigyel a feleségére és megajándékozza valami aprósággal.

Az elmúlt egy év a házaspár számára is nagyon megterhelő volt, a koronavírus ugyanis ledöntötte a lábáról az Edda frontemberét. Attila szerint a felesége mentette meg az életét, a tőle kapott szeretet adott neki erőt ahhoz, hogy erős maradjon

A zene és a koncertek mellett az Edda frontemberének mindig jut ideje egy kis nosztalgiázásra, elmélkedésre is – ezt pedig most a holnap megjelenő HOT! magazin hasábjain is megteszi Pataky.

"Bennem már csend van, nyugalom és békesség. Nem bántam meg semmit, deha visszarepülhetnék az időben, akkor a gyerekkori énemnek gyakran megsimogatnám a fejét, sokkal többet szeretgetném a kis Atikát. Megérdemelné, mert nagyon klassz kissrác volt; legalábbis az alapján, amit anyáék meséltek! De abban az időben nem babusgatták agyon a kölyköket, nem volt divat!" – árulja el a lapban Attila, aki arról is beszámol a lapban, hogy mióta van meg benne a szenvedély, de azt is elmeséli, hogy milyen emlékei vannak a szüleiről.

Keressétek a HOT!-ot digitális formában is, a digitalstand.hu/hot oldalon!