Ha 13-a péntekre esik, valóban szerencsétlen dolgok történnek vagy ez csak babona? A néprajzosok szerint péntek tizenharmadika legendája vélhetőleg két egymástól független babona összeolvadásából alakult ki. Külön-külön a pénteki naphoz és a 13-as számhoz is több hiedelem kötődik, ennek következtében félnek tőle sokan.

Elsősorban jó, ha tudjuk, hogyan hatnak ránk a babonák, és miért hiszünk bennük. Ha definiálnunk kellene a babonát, akkor röviden és tömören annyi, hogy hiszünk a természetfeletti erőkben - például a sorsban - vágyunk arra, hogy létezzék olyan erő, ami befolyásolja a kiszámíthatatlan tényezőket.

Péntek 13. gyökere visszavezethető az ókorba, mivel Rómában a péntek volt a kivégzések napja. Bibliai történetek is okot adnak arra, hogy a pénteket a legszerencsétlenebb napok között tartjuk számon. Ezen a napon történt az özönvíz, a kiűzetés a Paradicsomból és Jézus keresztre feszítése. Az utolsó vacsorán tizenhárman vettek részt. A hiedelem szerint ezért veszedelmes egy asztalnál tizenhárom embernek étkezni. Más elméletek szerint a Jézust eláruló Júdára utal a 13-as szám, mert ő volt az, aki tizenharmadikként foglalt helyet az asztalnál.

A hiedelem napjainkban ma is tartja magát, hiszen vannak, akik manapság sem ülnek le tizenhárom fős társaságba. Napóleon is így volt ezzel, sosem volt hajlandó olyan asztaltársasággal vacsorázni, ahol tizenhárman voltak. De Franklin Roosevelt, amerikai elnök is kerülte ezt a helyzetet. Ilyenkor általában odahívtak még egy embert.

A pénteki naptól való rettegés másik eredete, hogy a XIX. századig ez a nap volt Európában a hóhérok napja, ugyanis ekkor rendezték a nyilvános kivégzéseket.

Sokan úgy gondolják, hogy az egész hiedelem a középkori Templomos Lovagok miatt alakult ki. Egy legenda szerint a francia király 1307. október 13-án, pénteken tartóztatott le több száz templomos lovagot. IV. Fülöp ekkor fogta el a rend tagjait, akiknek nagy része máglyahalált halt vagy a kínzókamrában végezte.

A tizenhármas számtól való félelem a világ számos részén megmutatkozik. A tengerentúlon is erősen tartja magát ez a szokás. Az USA-ban a felhőkarcolókban nincs tizenharmadik emelet, a kórházakban, szállodákban nincs tizenhármas szoba. Az Apolló 13 katasztrófája után még most is él az a téveszme, hogy az űrrakéta 13 óra 13 perces kilövési kísérlete a harminckilences indítóállványról meghiúsult.

Las Vegas több kaszinójában szintén kihagyták a 13. emelet, a memphisi repülőtéren 13, B13 és C13 számú beszállókapukat. San Franciscóban a 12. és a 14. sugárút közötti utcának sem adtak szerencsétlenséget hozó nevet, ezért Funston Avenue-nek hívják. A színházak nézőterein kihagyták a 13. sort, az utcákon 13-as házszámot. A Fekete Péntek, minden idők egyik legváratlanabb amerikai tőzsdei árzuhanása is péntekre esett.

Az európai pogány kultúrákban a hét ötödik napját szentnek tartották, amit az isteneknek áldoztak az emberek. Ezért ma is vannak, akik babonából ezen a napon, ha 13-ra esik, nem indulnak utazásra, nem ülnek repülőre, nem folytatnak üzleti tárgyalásokat. Vannak, akik, aki még az ágyból sem szívesen kelnek ki, nem mozdulnak ki otthonról.

A babonás emberek lefekvés előtt 13 tárgyat érintenek meg, vagy 13 szót mondanak, hogy feloldják a rontást. Ebből a célból sót dobnak a hátuk mögé a bal vállukon át. Úgy vélik, hogy az e napon beszedett orvosság nem használ, és ha ruhát varrnak, az nem jól sikerül. Amelyik állat kicsinye ilyenkor születik, az valószínűleg beteges lesz. Az elvetett mag silány termést hoz, és a tizenharmadikán köttetett házasság nem lesz tartós. Ezen a napon nem szabad létrára mászni, vagy átsétálni alatta, minden baljós gondolatot le kell kopogni egy fán. Ha fordítva vesszük fel a ruhát, akkor hagyjuk úgy. Ha kiborul a só, szórjunk egy keveset a hátunk mögé, hogy megtörjük az átkot.

