A Jóbarátok egyik legfontosabb és legemlékezetesebb történetszála Rachel és Ross kapcsolata volt. Az őket alakító színészek, Jennifer Aniston és David Schwimmer a nemrég bemutatott Újra együtt című különkiadás forgatásán nagyon sok időt töltöttek együtt, és úgy fest, ez idő alatt igencsak összemelegedtek.

A két színész mindig is nagyon vonzódott egymáshoz, de sosem jöttek össze, első csókjuk is a kamerák előtt csattant el. A névtelen forrás arról számolt be, hogy Jennifer és David között fellángoltak az érzelmek, rengeteg időt töltenek együtt, főzőcskéznek, iszogatnak, nagyokat sétálnak és beszélgetnek, és talán 27 év után végre beteljesedett a szerelmük -írja a Daily Star.

„A forgatás után azonnal elkezdtek smsezni, és éppen a múlt hónapban David elrepült New York -i otthonából, hogy meglátogassa Jent LA -ben"

- olvasható a lapban.

Az ismeretlen forrás azt is elárulta, hogy látták őket borozgatni a Santa Barbara-i szőlőben, ami Jen egyik kedvenc helye.

