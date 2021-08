1. Amire minden diáknak szüksége vanAz iskolatáskát sok mindennel meg lehet tölteni, és sokszor elveszhetünk a színesebbnél színesebb kiegészítők világában, ezért jó ötlet, ha a bevásárlást először azzal kezdjük, amire biztosan és feltétlenül szüksége van minden tanulónak. Ami pedig nem más, mint az írószerek, ezek közül is a két legfőbb: a ceruza és a toll. Természetesen itt az alapvető felszerelések sora még nem ér véget, hiszen a színes ceruzák, a filctollak és a festék is elkerülhetetlenül része kell, hogy legyen a kezdő csomagnak. Ha ezek az írószerek a kosárban vannak, akkor abban már biztosak lehetünk, hogy az iskolai jegyzetelés nem fog gondot okozni.

2. Amik megkönnyítik a tanulók mindennapjaitAz alapvető felszereléseken túl még számos olyan tanszer van, amivel megkönnyíthetjük a diákok életét, hogy a tanulás és az iskolai jegyzetek, feladatok elkészítése a lehető leggördülékenyebb legyen.

A már tollal író diákok számára nagy könnyebbséget jelenthet a törölhető zseléstoll, így átláthatóbb feljegyzések születhetnek, és gyorsabbá is teszik az írást. Ugyanilyen fontos lehet a hibajavító, amivel szintén egyszerűen eltüntethetők a kisebb-nagyobb bakik. Ahhoz pedig, hogy a tanulás kissé színesebb legyen, választhatunk szövegkiemelőket és tűfilceket. A ragsztóstifttel pedig a kreatív feladatok elvégzését tudjuk megkönnyíteni.

3. Kis művészeknekSzerencsére az iskola nemcsak a magolásról és a koránkelésről, valamint a szófogadásról szól, hanem a kreativitásról is. Ahhoz pedig, hogy a diákok minden bennük rejlő alkotóképességet kiélhessenek, szükségesek az arra legmegfelelőbb eszközök. Természetesen a színes ceruza és a tempera az alapvető felszerelés részét is képezi, de azoknak a tanulóknak, akiknek a rajz- vagy a technikaóra a kedvencük, különlegességekre is szükségük lehet. Az olajpasztellkrétával a kis Picassók bármit könnyedén a papírra vethetnek, de a vízfesték vagy éppen a tempera is segíti a kreativitásuk szárnyalását.

4. Akiknek a környezet is fontosAz iskolakezdést tehetjük környezetbaráttá, de legalábbis egy kicsit zöldebbé. Számos olyan termék van ugyanis, amelyből választhatunk újrahasznosított változatot, vagy olyat, ami újrahasznosítható. Tehetünk a kosárba olyan golyóstollakat, amelyek újrahasznosított PET palackokból készültek, de a természetes anyagokból készült felírótábla választásával is sokat tehetünk a környezetünkért, strapabíróságának köszönhetően ugyanis sokáig használhatjuk. Ezeknek a választása ráadásul nem jelent kompromisszumot, vagyis úgy óvjuk a környezetünket, hogy közben semmiről nem kell lemondanunk.



5. Hátitáskák, amikbe minden beleférAz iskolakezdés talán legsarkalatosabb és legfontosabb pontja a táska, amit a lehető legkörültekintőbben érdemes kiválasztani, mivel akár évekig is szolgálhatja a diákokat a megfelelő darab, de legalább egy éven át mindenképpen hű társuk lesz. Természetesen a praktikum és a kényelem az első, hiszen fontos, hogy minden beleférjen, amire a tanulónak nap mint nap szüksége van.

Legyen meg a helye a füzeteknek, írószereknek és a személyes tárgyaknak is, és emellett az is nagyon lényeges, hogy kényelmes legyen a viselése. Persze ma már a külcsín sem utolsó, de a széles választéknak köszönhetően minden diák megtalálhatja azt a táskát, ami az egyéniségéhez leginkább passzol, legyen az csillogó, letisztult vagy épp bohókás.

