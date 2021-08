Augusztus 30-tól láthatják a nézők is a Dominikán forgatott Survivort, ahol többek között Gáspár Evelin és Járai Máté is a celebek csapatát erősítik. Járai Máté már a felkéréskor is sejtette, hogy a túlélő show sok nehézséget tartogat majd számára.

"Minden olyan dolgot kell csinálni ebben a műsorban, ami számomra nem komfortos. Egész egyszerűen meg kell erőszakolni magam bizonyos szempontból, ami azt gondolom, hogy nekem jót fog tenni"

– magyarázta Járai Máté. Egyre több jelenet kiszivárog a műsorból, már láthatták a nézők, ahogy a színész a műsor egy adott pontján zokogva telefonál haza.

"Hős akarok lenni, meg minden, de nem tudom, hogy ezzel be tudom-e bizonyítani"

-mondja sírva Máté, akinek nagymamája, Törőcsik Mari épp akkor hunyt el, amikor ő Dominikán volt.

"Szerintem ez egy kitűnő alkalom arra, hogy megmutassam egy olyan énemet, amit kevesen ismernek, hogy én egy kitartó, belevaló nő vagyok"

-nyilatkozta a műsor kapcsán Gáspár Evelin, aki dominikai kalandja óta hihetetlen formában van.