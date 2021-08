Több híresség is ott volt Nagy Ervin és Borbély Alexandra esküvőjén. Pataki Ági egykori modell, filmproducer is a meghívottak között volt, és elképesztően nézett ki.

Borbély Alexandra és Nagy Ervin esküvőjére meghívták Pataki Ágit és férjét is. Az üzletasszony egy fekete-fehér, lenge nyári szettet viselt a lakodalmon, amiben tökéletesen nézett ki. Közösségi oldalán nem csak magáról, az ifjú párról is mutatott fotót. Elmondása szerint remekül szórakozott.



"Csak néztem, mint a moziban... Borbély Alexandra és Nagy Ervin nem csak színészként zseniálisak, de menyasszony-vőlegényként is. Életem legszórakoztatóbb esküvője volt az övéké. Erről elsősorban ők tehettek, de a jelenlévő színész barátaik is" - írta a képhez. Nagy Ervinék fotójához lapozni kell.