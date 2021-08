Jean Todt, Michael Schumacher egykori csapatfőnöke és közeli jóbarátja, most is rendszeresen látogatja a legendás Forma 1-es versenyzőt. Jead Todt szerint Michael Schumacher egy embernek köszönheti, hogy túlélte a horrorisztikus balesetet, aki pedig nem más, mint a felesége: Corinna Schumacher. Corinna mindenáron azt akarta, hogy férje túlélje a baleset és felépülésében is kulcsszerepet játszik - írja a Daily Mail.

Sok időt töltöttem Corinnával azóta, hogy Michael 2013. december 29 -én súlyos síbalesetet szenvedett. Ő egy nagyszerű nő. Erre nem számított. Hirtelen történt, és nem volt más választása. De nagyon jól csinálja. Bízom benne és ő bízik bennem. Orvosai munkájának és Corinna együttműködésének köszönhetően, aki Michael túlélését akarta, túlélte - de következményekkel. És most harcolunk a következményekkel. Reméljük, hogy a dolgok lassan, de biztosan javulni fognak."

- törte meg a csendet Jean Todt.