18 év után, 2020. június 1-jén szabadult a börtönből Kaiser Ede , akit tévesen ítéltek el a móri mészárlásért. Az egykori bűnözőről nemrégiben a volt barátnője tálalt ki, aki azt állította, hogy Ede elhagyta, amikor várandós lett. Most Kaiser is megszólalt az ügyben.

A szabadulása után Kaiser Edére hamar rátalált a szerelem, a kapcsolat pedig komolyra fordult. Habár eleinte minden jól alakult, egykori kedvese szerint a férfi viselkedése gyorsan megváltozott, magára hagyta annak ellenére, hogy állapotos lett. Azóta az egykori elítélt Hollandiában dolgozik burkolóként.

"Sajnos ahogy másokat, engem is teljesen megtévesztett Ede viselkedése. Egy idő után agresszív lett, a hasamban növekvő baba pedig egyáltalán nem érdekelte. Amikor szakítottunk, elment külföldre, azzal pedig nem törődött, hogy velünk mi lesz. Meg is mondta, hogy tartsam el magam és a babát ahogy akarom, rá ne számítsak" - nyilatkozta Kaiser exe korábban a Blikknek.



Kaiser Ede most cáfolja a nő szavait.



"Az internet tele van azzal, hogy én elhagytam a terhes barátnőmet, holott az igazság az, hogy ő hagyott el engem. Többek között azért sem szeretnék visszatérni a saját hazámba, mert elegem van a gyűlölködésből. Van lehetőség az új életre, és meg is fogom mutatni, hogy képes vagyok rá. Hollandiában elfoglalom magamat. Egy folyamatosan fejlődő robot vagyok" - mondta a Borsnak a férfi, aki hangsúlyozta, hogy soha nem bántott nőket, még a rablások során is, a bűntársai helyett is kíméletes volt a lányokkal.

Kaiser a viharos szakítás után már továbblépett:

"Egy magyar lány dobogtatta meg a szívemet. Még nem teljesen élünk együtt, de gyakran kijön hozzám repülővel. Természetesen előbb-utóbb össze is költözünk, de most az a legfontosabb, hogy megteremtsem a megfelelő körülményeket. A kedvesem megértő és rendes nő, aki teljes mértékben tisztában van azzal, hogy ki vagyok. Ő is megtapasztalta, milyen az, amikor igazán szeretek valakit."