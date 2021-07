Kaiser Ede 18 év után szabadult a börtönből, habár a móri mészárlás miatt ártatlanul ítélték el, a férfi már többször került börtönbe erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt. Úgy tűnt azonban, hogy kikerülése után sikerült teljesen jó útra térnie: szerelmes lett, és el is jegyezte kedvesét, aki hamar teherbe esett. A történetük itt azonban váratlan fordulatot vett: Kaiser Ede magára hagyta a nőt, aki földönfutóvá vált 8 hónapos terhesen.

"Ede azt mondta, »majd gondoskodni fog a fattyúról, amikor az megszületik«" - ezt mondta a többi között Kaiser Ede várandós barátnőjének, a férfi pedig azóta már új életet is kezdett külföldön.

"Sajnos ahogy másokat, engem is teljesen megtévesztett Ede viselkedése. Egy idő után agresszív lett, a hasamban növekvő baba pedig egyáltalán nem érdekelte. Amikor szakítottunk, elment külföldre, azzal pedig nem törődött, hogy velünk mi lesz. Meg is mondta, hogy tartsam el magam és a babát ahogy akarom, rá ne számítsak. Én a járvány miatt elvesztettem a munkámat, terhesen pedig sehova nem vesznek fel. Az albérletből ki kellett költöznöm, bevételem meg szinte semmi nincs. Erre még kiderült, hogy a nagy lovag autóját is nekem kell fizetnem, itt hagyta rám a csekkeket. Hiába kértem tőle segítséget, csak kinevetett. Milyen apa az ilyen?" - mondta a Blikknek a teológusnő, aki nem akarja, hogy a gyerek valaha találkozzon az apjával.

"Kimondhatatlanul várom a babát, de nagy bennem a szorongás, hogy miből élünk majd. Még azokat a dolgokat sem tudtam megvenni, amelyek alapvető szükségletnek számítanak egy csecsemőnél. Míg én ilyen gondokkal küzdök, Ede boldogan elvan az új barátnőjével és gondtalanul pancsolgat a tengerben" - tette hozzá.