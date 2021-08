Rengetegen keresik meg a médiumokat, főleg akkor, ha egy szerettük eltávozott. Theresa Caputo, a született médium például azt állítja, képes kapcsolatba lépni a túlvilággal, és kommunikálni tud a szellemekkel. A nő évek óta futó sorozata, a Született médium miatt vált világszerte ismertté, és került a figyelem középpontjába.

Elárulta, hogy 4 éves kora óta látja, érzékeli a szellemeket, de a velük való kommunikáció komoly munka eredménye; nem ment ugyanis könnyen a tanulás. Mivel azok a benyomások, amiket a túlvilággal való kommunikáció során tapasztal, egészen mások, mint a hétköznapi világgal tapasztaltak, gyakran még ma is nehéz szavakba öntenie, mit élt át. Az érzésekhez szavakat, jelentéseket társított, így tud ma már nagyjából folyékonyan kommunikálni a holt lelkekkel, és segíteni azokat, akik szeretnék elérni elhunyt szeretteiket. Sorozata mellett könyveket is írt - írja a Twice nyomán a Blikk.