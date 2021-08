Nehéz időszaka a van Drága Örökösök sorozat sztárjának, miután volt kedvese feljelentette gyermekbántalmazás, valamint garázdaság miatt. A színész tagadja, hogy bántalmazta volna gyermekét és megígérte, hogy bebizonyítja az igazát. Jelenlegi párja is kiállt mellette, aki szerint mindez "egy válásból induló kicsinyes bosszúhadjárat".

Duncsecs Ildikó ezt már nem hagyhatta szó nélkül, közösségi oldalán reagált a vádakra, amelyet változtatás nélkül közlünk:

„A médiában elterjedtek rólam olyan vélt, a valóságtartalmukat nem ellenőrzött állítások, melyek mind emberi, mind pedig szülői mivoltomban sértőek és megalázóak, ezért érzem szükségét annak, hogy reagáljak rájuk. Gyermekem bántalmazásának ügyével hosszú hallgatás után (az eddigi reménytelen küzdelmeket követően) fordultam végső elkeseredésemben a nyilvánossághoz, mert hittem abban, ami a médiában számtalan kampányban megjelent már:, hogy a családon belüli erőszak NEM magánügy! A különböző internetes felületeken megjelent félrevezető címadások, cikkek és kommentek azonban továbbra is áldozathibáztató hangnemben íródnak, ezzel erősítve azt, hogy az áldozatok ne merjenek megszólalni, segítséget kérni! Lépésemet pedig számtalan internetes fórumon 'bosszúhadjáratnak' bélyegezték.

Kijelentem, hogy büntetőjogi felelősségem teljes tudatában állítottam tényeket, amelyeket az utolsó szóig bizonyítékokkal tudok alátámasztani. Ezen bizonyítékokat az általam indított rendőrségi és gyámügyi eljárásokhoz be is csatoltam. A történtek miatt minden hivatalos lépést megtettem gyermekem biztonsága érdekében, nem csak garázdaság miatt tettem bejelentést. A cikkekben elhangzott nyilatkozatokkal ellentétben a volt párommal fennálló problémák nem újkeletűek, csupán most kaptak nyilvánosságot. Közös gyermekünket még 2016 januárjában helyezte el nálam kizárólagos felügyeleti joggal a bíróság Gusztáv alkoholproblémái miatt. Ugyanekkor a bíróság megállapította a gyerektartás mértékét is, tehát útjaink már rég elváltak egymástól. Az ezt kövező években külön éltünk, saját fizetésből tartottam el kettőnket, egyedül vásároltam lakást és autót, amely könnyen leellenőrizhető tény. És bár 2018-19-ben kísérletet tettünk kapcsolatunk helyreállítására, ez Gusztáv ismételten megjelenő alkoholproblémái miatt kudarcot vallott. Ezek után mindketten új életet kezdtünk valaki mellett, féltékenység, bosszú nem él bennem. Kijelentem azt is, hogy nyilatkozataimért nem ajánlottak és nem is fogadtam volna el pénzt, ellenben aktívan dolgozom, el tudom tartani gyermekem, akkor is, amikor az édesapa huzamosabb ideig nem fizetett gyerektartást. Nem a gyerekelhelyezést szeretném a javamra fordítani és a jelenlegi helyzetből sem anyagi hasznot szeretnék húzni.

Egyetlen célom a gyermekem megvédése a további bántalmazástól. Meglepődve vettem tudomásul, hogy az általam leírt esetről (sőt, továbbmenve, az egész életemről és rólam) egy olyan személy kommentjét (!) veszi át és terjeszti a média hiteles forrásként, akivel soha életemben nem találkoztam, nem beszéltem, nem része a mindennapjaimnak, nem lát bele az életünkbe, gyermekünket is felületesen ismeri, engem pedig egyáltalán nem. Olyan történésekről nyilatkozik, amelyeken nem volt ott, személyesen nem élt át, így állításai valótlanságokat tartalmaznak, hallomásra épülnek pusztán. A médiában mégis tényszerű állításként kezelik a véleményét, amelyek nem is az általam elmondott eseményekre reagálnak, hanem láthatóan csupán az anyai mivoltom aláásását szolgálják, gyermekem bántalmazásának ügyében nem szolgálnak releváns információkkal. Azon túl, hogy kijelentéseket tesz, választ sem ő, sem az érintett Molnár Gusztáv máig nem adott arra az egyetlen kérdésre, hogy Molnár Gusztáv bántalmazta-e ittas állapotban a fiát? Az eljárások lezárultáig pedig többet nem kívánok ebben az ügyben megszólalni."