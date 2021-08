Majka és Hajni már 10 éve alkotnak egy párt, de az esküvőre csak most fog sor kerülni: a legnagyobb titokban szervezték a nagy napot.

Már 10 éve egy párt alkot Majka és Hajni, két közös gyereket nevelnek és 8 éve jegyesek. Sokáig úgy tűnt, az esküvő és a papír egyikük számára sem olyan fontos, most mégis lázasan készülődnek a nagy napra, amit eredetileg nem ilyenkor tartottak volna, de mint sok párét, az ő számításaikat is keresztülhúzta a koronavírus.

Most hétvégén azonban már semmi nem állhat az útjukba, egy vidéki borászatban kimondják egymásnak a boldogító igent. A helyszín meseszép lesz, ráadásul a diszkréció is garantált, ugyanis a több mint 100 hektáros, völgyben fekvő pincészethez csak egyetlen út vezet, így biztosan nem tudnak illetéktelenek arra kószálni. A vendégeket is helyben tudják elszállásolni, vagyis ki sem kell tenniük a lábukat onnan - írja a Bors.

Az ünnepély három napig tart majd, a vendégek között pedig közéleti szereplők, tévések, zenészek és színészek is lesznek. A pontos helyszín és a többi részlet azonban szupertitkos, ugyanis szeretnének a barátaikkal együtt bulizni a kíváncsi szemek elől elrejtőzve.