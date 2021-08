Alig egy héttel ezelőtt röppent fel a hír, hogy Renée Zellweger újra szerelmes, ráadásul nem is akárkibe.

Az 52 éves színésznő, Renée Zellweger újra szerelmes, ráadásul nem is akárkibe: új pasija a Discovery csatornán futó Autókereskedők szereplője, Ant Anstead. Bár a kapcsolatukról már hónapokkal ezelőtt cikkeztek, csak nemrég erősítették meg, hogy valóban egy párt alkotnak.

Ant most Instagram-oldalán is közzétett egy közös fotót, amin Zellweger mellett egy másik hölgy is látható, bár az előbbit alig lehet felismerni.