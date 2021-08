A színésznő és Nagy Ervin alig több, mint egy hete mondták ki a boldogító igent. Hiába az esküvő, Alexandra nászút helyett máris munkához látott: egy alig pár száz fős szlovákiai településen forgat.

"Vége az egy évig tartó forgatás első napjának" – írta BorbélyAlexandra az egyik Insta-sztorija mellé.

A színésznő több mozzanatot is megosztott az új kalandról, így láthattuk például, hogy többek között Ujlaki Dénessel és Monori Lilivel forgat. Alexandra kecskét is fejt, tojásokat is gyűjtött, kiélvezve a vidéki élet minden apró mozzanatát, sőt, a szemfülesek azt is kiszúrhatták, hogy az eddigi szőke tincseknek búcsút intve már világos barna hajkoronával éli mindennapjait.