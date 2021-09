Polgár Kriszta a két fiú után ezúttal egy kislánnyal várandós. A gyerekek nagyon várják a húguk érkezését, videó is készült arról, mennyire izgatottak a pici miatt. A kismama is jól van, különösen azért, mert ez az első terhessége, amikor nincs ágyban fekvésre ítélve, de azért ez a várandósság is tartogatott nehézségeket.

"+17 kg. 75 kg vagyok most (172 cm). Nem mondom, hogy kellemes, de amig a testem egy ilyen célt szolgál, hálás vagyok neki. Félidő előtt már elkezdtem hormonokat szedni, amik segítettek megállítani az összehúzódásokat. Ebből is adódik a hízás és persze abból, hogy nem edzhetek a 15.hét óta.

Hogy mi lesz a kilókkal? Kétszer már megoldottam, harmadjára is menni fog, de nem sürgetem. A sok babakocsis séta remélem segít majd" - írta még a fotóhoz, amelyen látható, mekkora már a pocakja.