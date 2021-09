A Sztárban sztár leszek! egyik meghökkentő karaktere, Csuti Csaba Oszvald Marikának öltözve érkezett a TV2 stúdiójába, hogy női hangon előadjon egy operettrészletet. Mindenki ledöbbent, amikor a zsűri asztalát otthagyva Köllő Babett is csatlakozott a produkcióhoz és hatalmas show-t nyomott le a színpadon.

"Magyarországon az operett műfaját sokan lenézik, és nem tartják egyenértékűnek a prózai színészettel. Azt hiszem, ennek politikai okai is lehetnek, hiszen a rendszerváltás előtt divat volt kifigurázni a benne szereplő arisztokráciát. Egy operettben rendkívüli koncentrációra van szükség, a színpadon nem csak beszélni, de táncolni és énekelni kell. Majka többször jelezte felém, hogy szerinte az operettnek nincs helye egy ilyen műsorban, ezért úgy döntöttem, hogy bebizonyítom neki, milyen nagy fizikai állóképességre van szükség ilyenkor. A produkció közben cigánykerekeztem, spárgáztam, egyszóval megmutattam, miről is szól ez a műfaj" - mesélte el a Metropolnak Köllő Babett.

A színésznő mögött kemény időszak van, de elmondása szerint nagyon jól szórakozott a műsor előválogatói során.

"Óriási öröm volt, amikor találkoztunk egy-egy jó karakterrel, tehetséggel, de voltak vicces produkciók is, nem is kevés! Sokszor már fájt a rekeszizmom a röhögéstől, a sminkesem pedig rám szólt, mert többször lefolyt a sminkem a sok nevetéstől. Viszont akadtak kifejezetten félelmetes jelentkezők is, akiktől még mi is megijedtünk. Nem akarok részleteket elárulni, de megígérhetem, hogy rengeteg izgalomra számíthatnak a nézők" - tette hozzá.