Bár botrányos körülmények között szakított Szegedi Fecsó és Bea, most újra összejöttek. Tulajdonképpen a férfi Instagram storyja buktatta le őket, vagyis a lány tetoválása, melyen ez áll: Fecsó, de mint kiderült többen is látták őket együtt, majd meg is erősítették a hírt: szent a béke közöttük.