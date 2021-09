Gáspár Bea Instagram-oldalára töltött fel pár dögös képet magáról, melyeken egy rövid fekete bőrruhát, egy bőrkabátot és egy bőrcsizmát visel. Bea csak úgy sugárzik, amióta leadott pár kilót: nemcsak az egészségének, hanem magabiztosságának is jót tett a fogyás.

Bea már több, mint egy éve átesett a gyomorszűkítő műtéten, jelenleg 70 kilóra beállt a súlya, de a műtétet továbbra is a legjobb döntésének tartja, hiszen a súlyfeleslege mellett egészségügyi panaszainak is búcsút intett. Rajongói is el vannak ájulva Bea átalakulásától, számos elismerő kommentet kapott Instagram-oldalán.