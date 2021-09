A magyar plus size modelltől megszokhattuk, hogy szexibbnél szexibb fotókon büszkélkedik el dús idomaival: most éppen a keblei kerültek a középpontba.

Sirokai Diána folyamatosan arra buzdítja követőit, hogy fogadják el testüket olyannak, amilyen. Éppen ezért ő folyamatosan kendőzetlenül mutatja meg dús idomait és képeivel bizonyítja, hogy akkor is lehet elképesztően szexi valaki, ha nem S-es a mérete. Nem is olyan régen csipkés fehérneműben pózolt Instagram-oldalán, most pedig egy olyan felsőben, amiből bármikor kibuggyanhatnak a keblei.