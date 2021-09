Dr. Tom Crawford matematikus, aki maga is nagy futballrajongó, úgy döntött, pontot tesz a kérdés végére: Ki a világ legjobb focistája? Nem egyszerű a különböző korszakok zsenijeit összehasonlítani, ezért Tom a matematikát hívta segítségül. Hét pontból álló algoritmus alapján értékelte a korszakos sztárokat, hogy eldöntse a vitás kérdést, a TOP10-es listában pedig Messin és Pelén kívül Puskás Ferenc is szerepel - írja a The Sun cikke alapján a Blikk.

Mutatjuk, milyen kritériumok alapján pontozta a futballistákat:

Klubbal elnyert díjak (hazai és európai) az UEFA együtthatójával súlyozva. Nemzetközi szinten elnyert díjak – 150 pont a világbajnokságért, 100 az Európa-bajnokságért vagy a Copa America, a gólkirályi címért járó extrákkal. Klubszínekben szerzett gólok. Nemzetközi szinten szerzett gólok. Az Aranylabdában kapott szavazatok – az Aranylabda-győztesnek adott szavazatok száma osztva az első három játékos összes szavazatával. Ez megszorozva százzal, hogy százalékot kapjunk. Egyéni rekordok, például egy klub vagy nemzet gólkirálya, vagy egy verseny gólkirálya. „Z-Faktor" szezonok vagy „matematikailag kiemelkedő szezonok", ahol a játékosok góljai vezenek csapatuk sikeréhez.

C. Ronaldo ötször nyert Bajnokok Ligáját három különböző ország csapatával, Puskás Ferenc a harmadik kategóriában lett a legjobb, a 629 meccsen elért 625 góljával. Íme, a TOP10-es lista:

Az első helyen Cristiano Ronaldo végzett 537 ponttal, a második helyen Lionel Messi 503 ponttal, a harmadikon pedig Pelé 459 ponttal.

A 4. helyezett Puskás lett, az ötödik Ronaldo Nazário, a hatodik Marco Van Basten, a hetedik Alfredo Di Stéfano, a 8. Michel Platini, a 9. Maradona, a tizedik pedig Johan Cruyff.