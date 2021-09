Néhány héttel ezelőtt Emese és a párja, Ádám elindultak a szülőség útján. Nolen szépen fejlődik, és egyre több dolgot észlel a világból, minderről pedig a büszke édesanya a holnap megjelenő HOT! magazinban számol be.

"Próbáljuk hozzászoktatni a mi pörgős, dinamikus életünkhöz, így amibe tudjuk, bevonjuk, és visszük magunkkal. Többnyire viszont még itthon vagyunk, az ő saját környezetében. Sokat eszik és alszik" – kezdte a lapnak a sztáranyuka. "Még nem alakult ki a napi rutin. Hiába lőjük be fél 9-re az esti fürdetést, ő dönti el, hogy mikor alszik el. De úgy tűnik, érzékeli, hogy éjszaka mi alszunk, így akkor ő is ezt teszi, és kevesebbet van fenn két alvás között, mint nappal. Ettől függetlenül még nincsenek meg azok a fix órák a napon belül, amikor aludni szokott."



