Istenes Bence és Csobot Adél többször is beszéltek már arról, hogy volt több hullámvölgy a házasságukban és a monogámiával is meggyűlik a bajuk.

Istenes Bencének nem úgy alakult a nyara, ahogy elképzelte. Sérülése miatt sok mindent ki kellett hagynia, ugyanakkor több időt tudott családjával tölteni. A műsorvezető hisz abban, hogy a betegségek, sérülések összefüggnek a lelki egészséggel, ezért az elmúlt hetekben sok mindenen elgondolkodott és rájött, hogy lassítania kell.

Túl sok mindent csinálok egyszerre, ami nem szerencsés egy olyan maximalista ember számára, amilyen én vagyok. Mert legfőképpen apa és társ vagyok, nem szeretnék kimaradni a családom életéből. Szerencsére eddig sem volt így, most azonban több időm volt Adélra és a két fiunkra, ez nagyon jólesett mindenkinek"

- nyilatkozta Bence a Blikknek, bár azt is hozzátette, hogy jóllehet mindig is ezer dolgot csinált egyszerre, az önmegvalósítás sosem volt fontosabb a családjánál. Beismeri, hogy Adéllal voltak nehézségeik, de most úgy tűnik, hogy a kényszerpihenő jót tett a kapcsolatuknak is.