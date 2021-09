Molnár Ferenc Caramel mindig is küzdött a kilókkal, most viszont úgy döntött, hogy egészsége érdekében teljes életmódváltásba kezd.

Caramel mindig is hízékony alkat volt, s mostanában már nagyon érezte a derekán a pluszkilókat, arról nem is beszélve, hogy a levegőt is nehezebben vette, ha egy emelkedőn kellett felmennie. A jó kondi a koncertezéshez és az énekléshez is elengedhetetlen, ezért Caramel úgy döntött, hogy ideje életmódot váltani. Három-négy hónapja már jobban megválogatja, mit eszik, nem fogyaszt tejterméket, állati eredetű élelmiszert, nehéz húsokat, de péksüteményt, cukrot sem. Emellett rendszeresen mozog, ami meg is hozta az eredményt, az énekes már nagyjából 10 kilót adott le.

Azt figyeltem meg, hogy ha koncert előtt lemegyek az edzőterembe, akkor a színpadon sokkal több energiám van. Nekem a család miatt is nagyon fontos az egészségem, egy picit kevesebb kilóval is már sokkal jobban tudok játszani a kislányommal, a nyaraláson sem mindegy, hogy a tengerparton fel tudom-e dobálni a magasba, mert szeretném"

- mondta Caramel a Blikknek, aki azt is hozzátette, hogy nem áll mérlegre, neki a forma és a közérzet a fontos.