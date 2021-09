Bódi Guszti egészsége egy kicsit megromlott az utóbbi időszakban, és cukorbetegsége miatt az orvosok új kezelést alkalmaznak. Az énekes felesége, Margó szerint Guszti néhány évvel ezelőtti szívinfarktusa magával hozott egy cukorbetegséget, ami miatt férjének háromhavonta vérvizsgálaton kell részt vennie. Guszti vércukorszintjét naponta kell ellenőrizni - írja a Bors.

"Veszélyesen magas Guszti vércukorszintje. Annyira, hogy a gyógyszerek mellett heti egy alkalommal már inzulin injekciót is be kell adnia magának. Emiatt teljesen kiiktattuk a cukrot az étrendünkből és doktort is váltottunk, aki új orvosságokat írt fel neki" – árulta el Margó.