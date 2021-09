A koronavírus miatt tavaly elmaradó Met-gálát az idén talán még többen várták, mint a pandémia előtti években. A New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumának rendezvénye a legfontosabb adománygyűjtő eseménye. A gálának minden évben van egy témája, és a meghívottak ennek megfelelően öltöznek fel. Ez idén az "In America: A Lexicon of Fashion" volt.

A Hatalmas kis hazugságok sztárja, Zoë Kravitzről nem tudni, hogy pontosan mit akart üzenni az öltözékével, egy viszont biztos: a szemfülesek a színésznő minden porcikáját különösebb gond nélkül megcsodálhatják.