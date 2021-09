Az emésztőrendszerhez hasonlóan a hüvelyben is több milliárd baktérium és más mikroorganizmus található, amelyek segítenek a hüvely egészségének megőrzésében. A hüvelyflórát könnyedén felboríthatják az illatos fürdőtermékek, az intim együttlét, az antibiotikumok szedése vagy akár a menstruáció is.

De mit kell tennünk nekünk nőknek azért, hogy megőrizzük hüvelyünk egészségét?

Dr Kate Stephens szerint a következő hat dolgot érdemes figyelembe vennünk - írja a The Sun.

Ne féljünk a baktériumoktól

Az egészséges hüvelyben laktobacillusok találhatók, amelyek számos funkcióval bírnak. Az egyik a tejsav előállítása, amely csökkenti a pH -t, így sok káros mikróba képtelen a túlélésre ilyen körülmények között.

Az emésztőrendszerünkhöz hasonlóan a hüvely is jótékony baktériumokkal és más mikroorganizmusokkal van tele, de a szakemberek szerint nem szabad túzásokba esni a probiotikumok szedésével, hiszen ez könnyen az ellenkező hatást fejtheti ki, és felboríthatja a hüvelyben élő baktériumok egyensúlyát; ez pedig könnyen egészségügyi problémákhoz vezethet. A szakértők itt is a mértékletességet hangsúlyozzák, ezáltal is segítve a hüvelyflóra egyensúlyának visszaállításában.

Kerüljük a női higiéniai termékeket

Dr. Kate szerint meleg vízzel naponta mosható a hüvely külső része, de ehhez kerülni kell az illatos női higiéniai termékeket, mivel szerinte ezek teljesen feleslegesek. Semmilyen speciális terméket nem kell használnunk a hüvely tisztítására, szappant sem, hacsak ezt az orvos nem rendeli el másképp. A különböző illatanyagok irritálhatják a hüvelyt, gyulladást, viszketést és fájdalmat is okozhatnak.

Legyen biztonságos az intim együttlét

A biztonságos szex nemcsak a nem kívánt terhességtől, de a nemi betegségektől is megvéd, ezért erre mindig ügyeljünk, hiszen akár egy gombás vagy bakteriális fertőzés is eléggé felboríthatja a hüvely egyensúlyát.

Az sem mindegy, hogyan használjuk a törölközőt

A szakértők azt javasolják, hogy mindig elölről hátrafelé menet használjuk a törölközőt. Ez segíthet csökkenteni a húgyúti fertőzések kockázatát és a baktériumok terjedését. A hátulról előre történő törlés növelheti a végbél környéki szennyeződések húgycsőbe történő átvitelének kockázatát. Az sem mindegy, hogy egy törölközőt mennyi ideig használunk, hiszen a vizes textil a baktériumok kedvelt megtelepedési helye.

Kerüljük a szűk ruházat vagy szintetikus fehérnemű viselését Az intim területnek lélegeznie kell, ezért kerülje a szűk ruházat vagy a szintetikus fehérnemű viselését. A szakértők szerint a szintetikus fehérnemű hosszú ideig tartó viselése olykor gombás fertőzésekhez, húgyúti fertőzésekhez, vagy akár hüvelyfertőzésekhez is vezethet.

Ennek az az oka, hogy a legtöbb szintetikus szövet izzadáselnyelő, és nem lélegzik.

Intim mosakodás – irrigáljak vagy sem?

A hüvely öntisztuló szerv, váladékokkal tartja tisztán magát, így nincs szükség irrigálásra. A szervezet mindent megtesz azért, hogy megvédje a női nemi szervet a fertőzésektől. A hüvely ugyanis anatómiai helyzete ( a végbél közelsége) és élettani szerepe miatt ki van téve a különböző fertőzésveszélyeknek. A hüvelyben kis szémban ugyan, de vannak olyan kórokozók, amelyek nem okoznak panaszt. A laktobacillusok feladata a savas közeg fenntartása és annak a megakadályozása, hogy a kórokozók elszaporodjanak, és hüvelygyulladást, esetleg folyást okozzanak. Ez az egyensúly azonban akkor is felborulhat, ha irrigálunk, vagy tampont használunk.

Az irrigálás felboríthatja a természetes hüvelyflóránkat. Az intim mosakodószerek ugyanis olyan oldatot tartalmaznak, melyeket a hüvely nyálkahártyája is termel, tehát nincs szükség irrigálásra.

A nemi szerveken elég külső mosást alkalmaznunk, ugyanis ugyanolyan bőr van kívülről, mint a test többi részén, így nem kell másmilyen mosószert alkalmazni az intim tisztálkodáshoz.