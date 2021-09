Tóth Andi sosem titkolta, mennyire szerelmes volt Szabó Ádámba, akivel évekig egy párt alkottak. Az énekesnőt azóta több férfivel is hírbe hozták, most viszont bevallotta, hogy sok idő után most először érez úgy, mint egykor Ádám iránt. Néhány héttel ezelőtt már felröppent a hír, hogy Andi és Andrei Mangra között több van, mint munkakapcsolat. A Darázsfészek stábja azonban nem érte be ennyivel, és kiderítette, mi az igazság Tóth Andi szerelmi életével kapcsolatban.