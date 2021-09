Majka és Hajni 11 év után keltek egybe, de megérte ennyit várni. Talán joggal mondhatjuk, hogy az övék volt az év esküvője, melyre számos magyar híresség is hivatalos volt. Bár a Hot! Magazin megosztott már számos exkluzív fotót az esküvőről és a lagziról, a Bors most felfedezte, hogy Majka étteremtulajdonos barátja is felrakott pár rövid videót Instagram-oldalára.

A videó megörökíti, ahogy Hajni és Majka kimondják a boldogító igent, és felhúzzák egymás ujjára a gyűrűt. Azt is láthatjuk, hogy Pápai Joci és Caramel is fellépett a nagy eseményen. A végén pedig már annyira jó volt a hangulat, hogy Hajni és Ördög Nóri is a pulton táncolt: előkerültek a levegőbe dobott húszezresek is.

Hajni sokáig az esküvő hatása alatt állt, újdonsült férjének Instagram-posztjában mondott köszönetet azért, amiért Majka megteremtette biztonságot jelentő otthonukat és megtanította szeretni az életét.