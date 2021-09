Berki Mazsi folyamatosan tájékoztatja várandóssága pillanatairól a rajongóit, de segítséget is gyakran kért tőlük, nemrég például duzzadó mmellei miatt. Ezúttal azt mutatta meg, hogyan végzi az edzéseket. A 34. hétben jár, és mostantól már nem a szárazföldön mozog, hanem a vízben. Miközben toránoztt azt is elárulta, hogy azt szeretné, ha a vízben is szülhetné meg a gyermekét.

"Minden kismama más. Van, aki csak tíz kilót hízik, húszat vagy harmincat, attól is függ, hogy ki mennyire vizesedik. Azt gondolom, ezzel ilyenkor nem szabad foglalkozni, nagyon fontos, hogy mozogjunk. Ameddig tudunk, mozgassuk meg a testünket, a babát a pocakunkban. Erre az egyik legjobb mozgásforma a vízitorna a kismamáknak" - idézi Mazsit a Bors.

"Én egyébként vízben szeretnék szülni, kádas szülést szeretnék, amennyiben a pici babánk befordul" - árulta el Mazsi videójában.