Mezei Léda nem kereste görcsösen a szerelmet, hiszen szingliként is nagyszerűen érezte magát a bőrében. A Story magazin szerint a színésznő és párja már régóta ismerik egymást, ugyanis korábban egy helyen dolgoztak.

Sokáig egyikünkben sem fogalmazódott meg, hogy többet éreznénk a másik iránt – kezdi a hetilapnak Mezei.