Molnár Tamás soha nem beszélt ilyen őszintén függőségéről, mint csütörtökön az Instagram-oldalán. Tegnap ugyanis nagy nap volt az életében: józanságának negyedik évfordulóját ünnepelte.

"2017 szeptemberében be kellett látnom:

- Szenvedélybeteg vagyok és segítségre van szükségem.

- Nem az életről mondok le azzal, ha az éjszakákat nappalokra cserélem, épp ellenkezőleg.

- Se az ital, de a drogok sem okoznak valódi örömöt, vigaszt és a kényszereim alól is csak pillanatokra szabadítanak fel, cserébe az egyre gyakoribb szorongásaim és a depresszió csak nyomnak le a mélybe.

- Nem lett sokkal több !igazi! barátom feketeöves szórakozóként, viszont elvesztettem többet, miközben a családomtól is egyre távolabb kerültem.

Büszke vagyok arra, hogy volt bennem elég bátorság és kitartás ahhoz, hogy változtassak az életemen és arra is, hogy ma elmondhatom, már 4 éve józan vagyok."

Tamás Insta-sztorijában a követők által feltett kérdésekre is válaszolt, többek között azt is elmesélte, hogy négy éve egy kortyot sem ivott, mivel keveset nem tud inni, csak sokat. Ő pedig már nem akar sokat inni.