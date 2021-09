A népszerű rádiós műsorvezető, Cooky még a Dancing with the Stars című műsor előtt eldöntötte, hogy elég volt a lazsálásból, szeretne megszabadulni néhány kilótól.

Cooky-t és kedvesét, Szécsi Debórát is láthatjuk szombatonként a TV2 műsorában, a Dancing with the Starsban. A rádiós még a műsor kezdete előtt elhatározta, hogy megszabadul néhány kilótól, mert már nagyon zavarta a súlyfeleslege.

"Nyolc kilót adtam le, de nem a műsor miatt. Már azelőtt, hogy megtudtuk a párommal, hogy szerepelni fogunk, eldöntöttem, hogy itt az ideje ledobni néhány kilót. Elég volt a pufi fejemből, és már a hasam is látszódott, amikor leültem... nagyon zavart" - mondta el Cooky a Borsnak.

A kétgyermekes apuka elárulta, hogy nem követ semmilyen diétát, pusztán mértékkel fogyasztja az ételeket.

"Nincs semmi titok! Se kóla, se palacsinta, se túl sok kenyér. Eszem édességet, de csak mértékkel, és nagyon sok vizet iszom. Csak a mennyiségeket csökkentettem, így lementek a kilók.A táncban viszont sokat segít, hogy könnyebb lettem. Nem vagyok hiú, csak vigyázok magamra. Még van rajtam három kiló plusz, de a család nem engedi, hogy megszabaduljak ettől is, szerintük túl vékony lennék" - tette hozzá Cooky.