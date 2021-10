Kinizsi Ottónak minden vágya az volt, hogy szereplhessen a Dancing with the Stars című műsorban, és ez meg is adatott neki. Elárulta, felülmúlta a show az elképzeléseit, sokkal jobban élvezte, mint ahogy azt előzetesen gondolta. Gyönyörű táncpartnere, Szőke Zsuzsi miatt azonban elkezdtek aggódni a kommentelők, még feleségének, Deutsch Anitának is írtak azért, hogy megtudják, nem félti-e a férjét egy ilyen csinos nőtől. Ezeknek az aggódó rajongóknak adnak választ a következő produkciójukkal.