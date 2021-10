Ahogy arról mi is beszámoltunk, Vajna Timi szeptemberben Magyarországra utazott. Az újdonsült menyasszony Sarka Kata születésnapján is részt vett, és unokaöccsét is meglátogatta. Az üzletasszonyt imádott kutyái is elkísérték a tengerentúlra, ráadásul a négylábú kiskedvencek magángéppel utaztak.

„Nem akartam, hogy bármi baja essen a kutyusaimnak a csomagtérben" – írta a fotóhoz Timi, aki a fellegekben ünnepelte születésnapját.