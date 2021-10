Elmondja, hogy a gyerekek nagyjából 30%-a rendelkezik képzeletbeli baráttal, továbbá ez gyakoribb az egyedüli gyermekeknél, de azoknál is előfordulhat, akiknek vannak testvérei.

Kiderült, hogy a képzeletbeli barátok valójában kifejezetten jót tesznek a gyerekeknek - derül ki a The Sun cikkéből.

A képzeletbeli barátok segíthetnek a kicsiknek fejleszteni a kommunikációs képességeiket, a kreativitásukat, de még az önbecsülésüket is.

Egy másik népszerű videójában arról beszél, hogy hogyan lehet rávenni a gyerekeket a zöldségevésre, és miért nem érdemes erőltetni:

"A kutatások azt mutatták ki, hogy minél jobban erőlteted a gyermekedet, hogy megegyen valamit, és minél nagyobb ügyet csinálsz belőle, annál kevésbé lesz hajlandó megenni azt, amit erőltetsz" - kezdi.

Később megmagyarázza, hogy a leghatásosabb módszer arra, hogy rávedd gyermekedet a zöldségevésre, az, ha nem gyakorolsz rá nyomást, hanem inkább jó példát mutatsz neki. Ez azt jelenti, hogy leülsz vele az asztalhoz, és te is zöldséget eszel, ezzel megmutatva, hogy nincs ebben semmi tragikus. Amikor zöldséget adsz a kisgyereknek, picike adagokkal kezdd, és inkább ne mondj semmi különöset.

A videóban Kristyn még azt is elmondja, hogyha egy gyermeknek egy, számára új ételt akarunk adni, nagyjából 8-15 próbálkozásba is beletelhet, mire hajlandó lesz megkóstolni, de ez a szám akár a százat is elérheti.