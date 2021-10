Sokaknak okoz fejfájást a kérdés, hogy mit egyen napközben a munkahelyén. A rendeléssel rengeteg szemét termelődik, és általában nehéz is egészséges fogásokat találni. Munka után viszont kinek van kedve és energiája még órákat tölteni a konyhában?

Összeszedtünk néhány ötletet, amellyel ugyan a főzés nem teljesen megúszható, de minimális energiabefektetéssel készíthetünk finom, laktató és egészséges ételeket. Ha te sem vagy igazi konyhatündér, de fotoszintetizálni még nem tudsz, itt van néhány hasznos tanács:

Ha igazán felkészült szeretnél lenni, célszerű egyszerre nagyobb adagokat készíteni. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy napokig ugyanazt kell vinned magaddal. Az alábbi ételeket nagyszerűen lehet variálni egymással, így nem lesz annyira egysíkú a heti menü.

Az olajos magvak, gyümölcsök jó választás tízóraira, uzsonnára, vagy akár csak egy kis napközbeni nassolásra. Szinte minden piacon megtalálható kimérős opció, amelynek az az előnye, hogy nagyobb adagot be lehet tárazni belőle, és még műanyagszemetet sem kell termelni vele. Készülhetünk egy nagyobb dobozzal, de akár vászonszatyorral is.

A mandula akár egy évig is elállhat megfelelő körülmények között tartva. Amellett, hogy nagyon finom, tele van fehérjével, E-vitaminnal, magnéziummal, javítja az agy működését és segíti a koncentrációt.

A kesudió csökkenti a koleszterinszintet és a szívmegbetegedések kialakulásának esélyét, segít a stressz legyőzésében. A mandulához hasonlóan serkenti az agyműködést, sőt, akár a fejfájás elmulasztásában is segítségünkre lehet.

Ha már közeleg az ebédidő, szükség van tartalmasabb fogásokra is. A krémlevesekkel például nem lehet mellélőni. Rengeteg változata létezik, laktató, és hidegen is ugyanolyan finom - ha nem finomabb, ezért a melegítéssel sem kell feltétlenül bajlódni. Csak arra figyelj, hogy jól záródó tárolóba tedd, például egy befőttesüvegbe. Ha már ősz van, érdemes kipróbálni a sütőtökkrémlevest.

Egyszerű sütőtökkrémleves recept:

Egy nagyobb darab vöröshagymát és egy kb. 5 centis gyömbért kockázz fel, majd olajon vagy zsirban kezdd el pirítani. Ezután kockázz fel egy sonkatököt és egy nagyobb krumplit, majd add hozzá a hagymához és a gyömbérhez. Kezdd el pirítani, és jöhetnek is a fűszerek: só, bors, cayenne bors, szárított zöldségkeverék. Ha minden puhára főtt, botmixerrel pürésítsd, és öntsd fel egy kókusztej konzervvel vagy tejszínnel. Várd meg, hogy rottyanjon egyet, és kész is.

A humusz talán az egyik legsokoldalúbb, legegészségesebb és legegyszerűbb étel az egész világon. Eheted kenyérre kenve, zöldségekkel, saláta mellé, köretként - de akár csak úgy, magába is.

A humusz elkészítése pofonegyszerű:

Érdemes először a tahinit megcsinálni, ez a legbonyolultabb része: szezámmagot óvatosan piríts le, majd turmixold össze. Eztuán két konzerv csicseriborsót, olívaolajat, fokhagymát, sót és borsot botmixerrel pépesíts, add hozzá a már elkészült tahinit, keverd össze alaposan, és kész is. Ha nincs időd/kedved a tahinivel bíbelődni, tulajdonképp ki is lehet hagyni, anélkül is ugyanolyan finom, bár mégiscsak a tahinivel az igazi.

A görög salátát azért emeljük ki, mert a saláták túlnyomó többségével ellentétben nincs benne fejes saláta és semmi más olyan zöldség, ami néhány óra alatt összeszottyadna, ezért is érdemes belőle egyszerre nagyobb adagot csinálni. Ha alaposan megöntözöd olívaolajjal, napokig finom és gusztusos marad. A feltéteknek csak a képzelet szabhat határt. Legyen az valamilyen hús, grillsajt vagy zöldségfasírt, mindennel működik. Attól függően, hogy mivel tálalod, lehet belőle tökéletes reggeli, ebéd vagy uzsonna is.

A recept nem bonyolult, mindössze néhány paradicsomra, kígyóuborkára, olívabogyóra, feta- vagy krémfehérsajtra és ízlés szerint egy kis lilahagymára van szükség - de enélkül is nagyon finom. A végén locsoljuk meg bőségesen olívaolajjal, és egy kis citromlével.

A muffinokkal egész egyszerűen nem lehet hibázni. Létezik belőle édes és sós változat is, szóval csak rajtad múlik, hogy hogyan variálod a recepteket. Tökéletes, mert egyszerre több muffint készítesz, ezért akár az egész családot elláthatod élelemmel az adott napra vagy több napra, sőt, az elkészítési ideje is nagyon barátságos. Készíts tojásmuffint, vagy cukormentes csokis muffint, biztos nem fog csalódás érni.

A végére pedig jöjjön az egyik legizgalmasabb ötlet, a bento doboz. A japán bento alapvetően nem ételt jelez, hanem magát az elviteles dobozt, ami általában kétszintes, és a dobozokon belül elválasztók is vannak. A bento boxok nagy teret engednek a kreativitásnak. A különböző kis rekeszekbe sokféle ételt lehet tenni, szeparálni lehet a köretet a feltéttől, külön rakni a salátát vagy gyümölcsöket, és még egy kis délutáni nassolnivaló is belefér. Praktikus, mert az elcsomagolt ételek szeparálva vannak, és minden elfér egy dobozban, nem kell mindennek külön tárolót találni. Hogy ki mit rak bele, annak csak a képzelet szabhat határt. Az eredeti japán bento általában rizst, halat vagy húst, zöldségeket és savanyúságot tartalmaz, de ehhez nem kell ragaszkodni. Mehet bele a tegnapi maradék, az előbb kisült muffin, vagy bármi más, ami eszünkbe jut.

A kiegyensúlyozott étkezés házon kívül sajnos mindig kompromisszumokkal jár. Vagy a "kiegyensúlyozott" része csorbul, vagy mindig tele leszünk ételhordó dobozokkal, vagy a konyhában eltöltött idő nyúlik a végtelenségig. A legjobb, amit tehetünk, hogy megpróbálunk előre gondolkozni, és tudatossággal, felkészültséggel minimalizálni a főzéssel eltöltött időt. Egy bizonyos idő után valószínűleg egyre könnyebb és megszokottabb lesz.