Jön a Reszkessetek, betörők! sorozat új része: a Disney már az első előzetest is megmutatta.

A Home Sweet Home Alone című film egy hónap múlva jelenik meg. Az eredeti történeten nem sokat változtattak, a filmben egy 10 éves fiú marad egyedül otthon, amíg a családja Japánban nyaral. Akárcsak annak idején Kevinnek, most ennek a fiúnak kell megvédenie a házat a tolvajoktól, akik a rebootban egy gonosz házaspár.

Az új feldolgozásban Macaulay Culkin is feltűnik majd egy apró szerepben, sőt, a filmben a bátyját, Buzzt játszó Devin Ratray is felbukkan. A YouTube-ra feltöltött előzetest 8,3 ezer ember kedvelte, azonban a dislikeok száma ennél jóval több, 19 ezer, amiből arra következtethetünk, hogy a filmet már most utálják az emberek.