Az emlékek estjén elszabadultak az érzelmek: a Dancing with the Stars versenyzői a lelkük legmélyét mutatták meg prdukciójukkal. Ördög Nóra értékelés közben zokogott, de nem ő volt az egyetlen, akinek a szemébe könnyeket csalt egy-egy tánc. A műsor végén a Life.hu-nak elmondta, miért is volt annyira megható az adás. Arról is kifejtette véleményét, helyes ötlet volt-e Cookyék részéről a gyermekeiket bevinni a táncparkettre.