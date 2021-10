A híresség a kertjében talált egy üzenetet, az esetet pedig természetesen megosztotta Instagram-oldalán. Berki Krisztián élete most amúgy sem unalmas, ugyanis felesége, Mazsi bármelyik pillanatban életet adhat közös kislányuknak. Ám az izgalmaknak koránt sincs végük. Egy szerencselufi repült be Berkiék kertjébe, amihez egy levél is tartozott. A levélíró arra kéri a lelkes megtalálót, hogy küldje el a levelet a borítékon látható címre.

„Ma a kertünkben találtam egy "lucky balloon-t". Ki tudja, ilyenkor mit kell tenni? Az oké, hogy visszaküldöm (azaz feladom postára) de előtte kinyithatom? Köszi a segítséget" – írta közösségi oldalára Berki.

A kommentelők azt javasolták Berkinek, hogy személyesen vigye el a levelet a megadott címre, ugyanis biztosan nagy örömet okoz majd vele valakinek.