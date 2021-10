A FatCatArt idei naptárának címlapján Vincent van Gogh Csillagos éj a Rhone felett című festményét gondolták újra, és ehhez mérten a kép új nevet is kapott: Furry Starry Night over the Rhone (Szőrös csillagos éj a Rhone felett).

A túlsúlyos, morcos macska világhírű festményeken jelenik meg, újragondolva az egész koncepciót. A képek egyszerre hihetetlenül édesek és végtelenül szórakoztatók.

A galéria megtekintéséért kattints a képre!