Szabó Zsófi és Shane Tusup egyre több időt töltenek együtt, már a nyilvánosság előtt is felvállalják párkapcsolatukat.

Szabó Zsófi kapcsolata Shane Tusuppal egészen máshogy alakul, mint az eddigiek. Legalábbis a közeli hozzátartozók szerint. Azt mondják, hogy Zsófiban kivételesen nincs kétség, és senki más sem akarja lebeszélni az új szerelemről.

Mindketten túl vannak már egy váláson, és mindketten készen álltak egy párkapcsolatra. Egyre több időt töltenek együtt, a napokban például egy budapesti kávézóban romantikáztak.

Zsófi édesanyja is majd kiugrik a bőréből örömében. Egy anyának nem is kell nagyobb öröm, mint hogy azt lássa, a gyereke boldog. Márpedig Pálma asszony régóta nem látta ilyennek a lányát, ezért maximálisan támogatja ezt a szerelmet, Zsófinak pedig ez megkönnyebbülés, hiszen korábban édesanyja megérzései mindig beigazolódtak. A kapcsolatát Zsoltival már az elején ellenezte, és sok időbe telt, míg megbékélt vejével. De a testvére, Gyuszkó sem rajongott azért, hogy összeházasodnak. A srác Amerikában él, és ugyan a mai napig nem lehet tudni, hogy ennek az ellenszenv vagy esetleg más volt az oka, de tény, hogy nem jött haza az esküvőjükre sem.... Persze nemcsak Zsófi férje élte meg nehezen ezt a helyzetet, hanem ő maga is szenvedett ettől. Zsófi őrlődött szerettei között, de a szerelmet választotta, és nem foglalkozott a vészjósló intelmekkel. Aztán idővel, ahogy megszületett a közös gyermekük, az egész család elfogadta és megkedvelte a férjét. Csakhogy, amint elmúlt köztük a szenvedélyes szerelem, idővel rájöttek, hogy valóban két teljesen különböző világot képviselnek

- mesélte egy közeli ismerős a Blikknek.