Vajon létezik recept a boldogsághoz? Biztosan te is hallottál már a Hygge kifejezésről, amire a dánok méltán büszkék.

Több olyan statisztika is napvilágot látott már a témában, amelyeknek alapján Dánia a világ legboldogabb országa. Ez talán amiatt is meglepő lehet, ugyanis szinte mindig hideg van az országukban. Ennek ellenére viszont ők az ékes bizonyítéka annak, hogy a Hygge igenis működik: ugyanis a dánok még így is teljes és boldog életet élnek.

A dán Hygge megteremtése elsőre talán könnyűnek hangzik, viszont igenis munkát kell fektetnünk ennek az érzésnek a megteremtésébe. Ez az életforma kulturális örökség, amelynek gyökereit a XVIII. században kell keresnünk.

A Hygge egyik lényeges pontja az intimitás, a közelség különleges életérzésének megteremtése, amely egy fontos művészeti forma is egyben. Kulcsfontosságú, hogy a szeretteinkkel eltöltött idő meghitt legyen, de ha egyedül vagyunk, akkor is élvezni tudjuk a már olyan sokszor hangoztatott "énidőt", és meg tudjuk nyugtatni az érzékeinket. A másik lényeges pont az egyszerű dolgok szeretete és tisztelete, valamint a természethez közeli életmód.

Érdekes tény, hogy az ízek, illatok és hangok mellett az egyik legfontosabb elem a fény, annak ellenére, hogy Dánia nem dúskál fényáradatban, hiszen kevés a napfényes órák száma. A Hugge arra tanít, hogyan engedjünk be minél több természetes fényt az életünkbe, hogyan töltsük meg az otthonunkat a téli, szürke napokon is melegséggel.

Meik Wiking a Hygge - a dán életérzés, amely boldoggá tesz című könyvében a Hygge és a boldogság kapcsolatát vizsgálta: a boldogság szerinte általában rövid, de erős érzés, míg a Hygge egy tartós és kiegyensúlyozott, nyugodt életet kínál.

A Hygge inkább egyfajta hangulatot ír le, úgymint a megnyugtató környezet létrehozása, a családi idill megteremtése, meghittség: forrócsoki gyertyafénynél (fontosak a kellemes, meleg fények, ne legyen neonvilágítás), vagy egy meghitt vacsora, reggeli, miközben a kedvenc könyvünket olvassuk. Ezek a pillanatok olyan érzéseket váltanak ki belőlünk, amelyek belülről felmelegítenek, és már maga a gondolat meghittebbé varázsolja a napunkat. A dánok a Hygge kapcsán elsőként a forró italokra utalnak, ami lehet: forró tea, kávé, forró csoki, vagy akár a meleg kakaó is. A lista következő pontján találhatók a gyertya, kandalló, karácsony, a társasjátékok, zene, szünidő, édességek, sütik stb.

A Hygge meghittségre való törekvése azt jelenti, hogy belemerülünk az olvasgatásba, álmodozunk, vagy csak együtt vagyunk a szeretteinkkel. Ha szerencsések vagyunk és rendelkezünk kandallóval, akkor a hűvös őszi napokon kuporodjunk a kandalló mellé, és kuckózzunk be. Ez az a hely a szobában, ahová egy pokróccal, vagy egy párnával kényelmesen elhelyezkedhetünk, kezünkben egy csésze teával, és akár órákig is nyugodtan olvasgathatunk.