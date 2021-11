A TikTok számtalan kreatív gasztro felülettel szolgál, így mutatunk neked 5 olyan magyar felhasználót, akiket követve nem lesz kérdés, hogy mit főzz vacsorára:

@lustakonyha

Veronika egy Miamiban élő magyar nő, aki közösségi média bejegyzései témáit a beauty bejegyzésekről lecserélte a gasztro tartalmakra. Az általa elkészített receptek vegyesek: van, hogy szaftos csirkés variánsokat mutat be különböző fűszerezéssel, de a diétás sütikülönlegességekből is akad a TikTok oldalán. Egy közös: minden recept nagyjából 30 perc alatt, lusta konyha módra elkészíthető. TikTok közössége már 130 000 főre nőtte ki magát, és videóit több, mint két és fél millióan kedvelték.

@szorongokesfozok

Szabó-Thalmeiner Dóra, aki „szorong és főz" videóiból elmaradhatatlan az irónia, a hétköznapok valódisága és a tökéletlenségéből fakadó tökéletes recept megoldások. Videóit főleg azoknak ajánljuk, akik nem vetik meg a jó ízeket, bármennyire nő a kalóriabevitelük. Rakott kelkáposztát, juhtúrós sztrapacskát vagy szarvasnyakat is készít, de nézői imádják, ahogy videóiban a szezámmagos csirke vagy az angus burger elkészítését mutatja be. Amivel fixen találkozhattok Dóra videóiban: egy pohár bor és – csipetnyi helyett – óriás kanál jókedv.

@vandaanagy

Nagy Vanda TikTok oldala száguld a 10 000 követő felé, úgyhogy ha épp a reggeli ötleteidből fogytál ki, akkor nála temérdek videót találsz, mindezt diétásan. Amellett, hogy alakbarát receptek, kivétel nélkül isteni finomak is: zabkása ezerféleképpen, sütemények, kekszek, palacsinták, szendvicsek. Vanda rendszeresen készít olyan Mit ettem ma? videókat, amelyben megosztja aznapi kalóriabevitelét is. Videóival megerősítést ad abban, hogy koplalás nélkül is meg tudjuk őrizni alakunkat.

@gastrohobbi

Enikő és Dávid megvalósította álmát a GastroHobbival. Egyszerűen és gyorsan elkészíthető receptjeik vannak, amelyek segítségével vajkönnyű bármilyen ételt elkészíteni. TikTokon és szakácskönyveikben is arra törekednek, hogy lépésről lépésre tudják segíteni azokat, akik főzni tanulnának. Közösségi felületeiken több, mint 1 millió követőjük van, amely magáért beszél. Számtalan receptet próbáltunk mi is tőlük, az eredmény mindig garantált.

@sugapaulina

Paulina kiérdemelte a cukrászok gyöngye címet, hiszen hétről hétre kreatív sütemény különlegességekkel örvendezteti meg TikTok közönségét. A lányt 44 ezer felhasználó követi, hamarosan eléri az 1 millió kedvelést is. Sütemények, édesek-sósak, torták, desszertek, macaronok, fagylaltok: minden, ami szem-szájnak ingere. Receptekért érdemes átnézni az Instagram oldalára, ahol mindent megtaláltok egy helyen.