Rubint Réka hihetetlenül büszke nagyobbik fiára, Norbikára, és lehet is, hiszen a fiú nagyon keményen dolgozott azért az eredményért, amit elért. Előtte sok kritika érte őt a kinézete miatt, de ma már senki nem támadhatja, csak megpróbálhatnak a nyomába eredni. Emlékeztette is a fanyalgókat Réka, hogy régen mennyien bántották gyermekét, aki most 26 perc alatt fut le 7 kilométert.