A YouTube-ra költözött Palik László, aki az első alkalommal a veideomegosztó nagy sztárjait hívta meg műsorába, köztük Erdélyi Mónikát is, aki mesélt csatornájáról, amelyen lányával közösen szerepel, és azt is elárulta, milyen anyagi juttatást kap Molli a videókban való részvételért.

Erdélyi Mónika a televíziózásból tért át az online világba, ahol hatalmas sikereket ért el, több YouTube sztár között őt is vendégül látta Palik László, a Palikék világa by Manna című YouTube-műsorban. Palik László és csapata elárulták, közösen üvöltöttek fel, hogy nekik először a Mónikával kell beszélgetniük, hiszen ugyanonnan jött, ahonnan ők is, egyetlen különbség van köztük: hogy Mónika az elmúlt tíz évben felépítette már csatornáját. Laci viccesen meg is kérte őt: „Kérlek Móni, taníts!"

Palik arra is rákérdezett, hogy anya és lánya milyen arányban részesülnek a sikeres csatorna bevételéből.

„A profitmegosztás úgy zajlik, hogy amit a Molli kiejt a száján, azt megkapja" – magyarázta Mónika, és azt is kijelentette, hogy lánya számára a YouTube szereplés inkább csak szórakozás. "Mollinak 5 százaléknyi tere van ezekben a videókban... neki nem kell dolgozni. Ő gyerek, élvezze a gyerekkorát. Igazából számára ez azért nem munka, mert amint mondtam, tényleg mindent én csinálok a videókkal, az előkészítéstől kezdve egészen addig, amíg megnyomom a gombot, hogy mehet fel a csatornára. Mollit a vicces részre szoktam odahívni, amikor trutyit kell keverni, vagy amikor a tortára kenjük a krémet. Ez nem olyan fárasztó, ezt élvezi. Mindig azt szoktam mondani azoknak, akik szerint 'dolgoztatom' a gyereket: »Tényleg? Mit csinálok vele? Játszom vele, megtanítom főzni, sütni, annyi időt vagyok vele, amennyit senki, és mindig végzünk valami kreatív tevékenységet.« Molli is fel van szerelve mindenféle elektromos kütyükkel, mint mindenki, de amikor videózunk, elmegyünk wellnesselni, rajzolunk, vagy bármi kreatív dolgot csinálunk. Azt gondolom, hogy ezzel jót teszek neki. A videókkal eltöltött ideje egy héten két óra, mert neki csak a vicces rész jut, de ha nem akar, akkor nem szerepel. Van egy csomó rész, amiben nem is szerepel" – árulta el Erdélyi Mónika.

